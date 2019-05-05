Департамент полиции информировал, что в Шяуляй несовершеннолетнюю положили в больницу с симптомами алкогольного отравления.
© DELFI / Karolina Pansevič

4 мая, в 4.40 ч., в Шяуляйскую больницу из квартиры в Шяуляй доставили несовершеннолетнюю (2003 г.р.). Диагноз - алкогольное отравление.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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