Департамент полиции информировал, что в Шяуляй несовершеннолетнюю положили в больницу с симптомами алкогольного отравления.
4 мая, в 4.40 ч., в Шяуляйскую больницу из квартиры в Шяуляй доставили несовершеннолетнюю (2003 г.р.). Диагноз - алкогольное отравление.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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