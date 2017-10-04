В Шяуляйском районе во время пожара на ферме сгорели больше 60 голов скота

По Единому номеру помощи сообщили, что в деревне Рауденай (Шяуляйский район) горит ферма. Внутри помещений находилось около 60 телок и бычков. Предполагают, что животные погибли из-за высокой температуры и дыма.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Сообщение о пожаре поступило 4 октября, в 05.05 ч. Сообщалось, что горит ферма по адресу деревня Рауденай, ул. Тришкю, 31. Внутри помещений находятся животные.

На месте работали 5 автоцистерн. В 6.53 ч. пожар был локализован. Спасатели сообщили, что во время пожара провалилась крыша фермы.

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