В Шяуляйском районе во время пожара на ферме сгорели больше 60 голов скота

Сообщение о пожаре поступило 4 октября, в 05.05 ч. Сообщалось, что горит ферма по адресу деревня Рауденай, ул. Тришкю, 31. Внутри помещений находятся животные.

На месте работали 5 автоцистерн. В 6.53 ч. пожар был локализован. Спасатели сообщили, что во время пожара провалилась крыша фермы.