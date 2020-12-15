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Департамент полиции информирует, что в Шяуляйском районе с дороги съехал и перевернулся автомобиль скорой помощи. По предварительным данным, пострадали и врачи и полицейские.
В Шяуляйском районе с дороги съехал автомобиль скорой помощи
© DELFI / Ainis Gurevičius

14 декабря, в 5.25 ч., в Шяуляйском районе, в дер. Ужмясчё, на перекрестке Куршенай-Мажейкяй и Мажейкяйская объездная дорога водитель (1957 г.р.) скорой помощи Fiat не оценил состояние дорожного покрытия и не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал с дороги.

В ДТП был поврежден автомобиль Fiat, пострадал водитель и фельдшер (1954 г.р.), и ехавшие в машине полицейские (1984 и 1998 г.р.).

Фельдшер и водитель получили переломы спинных позвонков и были госпитализированы в Шяуляйскую больницу.

Полицейский 1984 г.р. получил травму спины, его коллега - ушибы спины и таза.

Начато расследование.

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