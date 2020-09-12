В Шяуляйском районе неизвестный прострелил цистерну, произошла утечка дизельного топлива

Департамент полиции сообщил, что 10 сентября, 21.20 ч. в Шяуляйском районе, в деревне Жилю, на 21 км железнодорожной дороги Куршенай–Папиле кто-то прострелил цистерну.

В результате из цистерны вылилось около трех тонн дизельного топлива.