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В Шяуляйском районе неизвестный прострелил цистерну, произошла утечка 3 тонн дизельного топлива.
В Шяуляйском районе неизвестный прострелил цистерну, произошла утечка дизельного топлива
© Lietuvos geležinkeliai

Департамент полиции сообщил, что 10 сентября, 21.20 ч. в Шяуляйском районе, в деревне Жилю, на 21 км железнодорожной дороги Куршенай–Папиле кто-то прострелил цистерну.

В результате из цистерны вылилось около трех тонн дизельного топлива.

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