23 декабря, около 7.35 в Шяуляйском районе, в 3 км от дороги Куршенай-Мажейкяй, автомобиль Saab 9-3, управляемый мужчиной (1993 г.р.), сбил вышедшего на проезжую часть молодого человека (2000 г.р.).
Пострадавший скончался в больнице около 8.40 в тот же день.
Начато расследование.
В Шяуляйском регионе молодого человека сбила машина
Департамент полиции сообщил, что в Шяуляйском районе...
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