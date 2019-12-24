23 декабря, около 7.35 в Шяуляйском районе, в 3 км от дороги Куршенай-Мажейкяй, автомобиль Saab 9-3, управляемый мужчиной (1993 г.р.), сбил вышедшего на проезжую часть молодого человека (2000 г.р.).

Пострадавший скончался в больнице около 8.40 в тот же день.

Начато расследование.