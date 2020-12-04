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Департамент полиции информировал, что в квартире в Шяуляйском районе был обнаружен избитый младенец.
Greitoji medicinos pagalba
Greitoji medicinos pagalba
© DELFI / Orestas Gurevičius

3 декабря, в 14.10 ч. Шяуляйская полиция получила сообщение о том, что в Шяуяйском районе, в квартире, был обнаружен избитый младенец.

Девочке (2020 г.р.) врачи назначили амбулаторное лечение. Ребенка передали опекунам.

Полиция допросила подозреваемую (1990 г.р.). Начато расследование.

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