3 декабря, в 14.10 ч. Шяуляйская полиция получила сообщение о том, что в Шяуяйском районе, в квартире, был обнаружен избитый младенец.

Девочке (2020 г.р.) врачи назначили амбулаторное лечение. Ребенка передали опекунам.

Полиция допросила подозреваемую (1990 г.р.). Начато расследование.