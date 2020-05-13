В Шяуляйском районе бойцовская собака покусала 12-летнюю девочку

Инцидент произошел 4 мая ближе к вечеру. Девочка с подругой на поляне около дома читала книгу.

"Собака вырвалась из рук хозяйки и напала на моего ребенка. Она только успела закрыть лицо, увидев приближающегося пса, как тот впился зубами в левую руку. Дочка вся в крови прибежала домой. От страха она даже не чувствовала боли", - рассказала мать девочки. Врачей вызвала подруга девочки, а не хозяйка собаки.

В больнице у девочки диагностировали многочисленные кусаные раны, царапины на груди, гематома на груди и на спине. Девочку пришлось оперировать. Она все еще находится в больнице. Хозяйка собаки до сих пор ничего не объясняла и не принесла извинения.

Родители уверены, что подобное не случилось бы, если бы хозяйка смотрела за своим псом. Год назад этот стаффордширский терьер разорвал на части собаку девочки.

Родители пострадавшей недовольны работой полиции. Расследование сдвинулось с мертвой точки только после того, как семья наняла адвоката. Прошла уже неделя, но полиция до сих пор не связалась с ними.

Полиция сообщила, что расследование начато после уточнения обстоятельств происшествия, но реально это было сделано после заявления, составленного адвокатом. Проводят расследование по факту нанесения легких травм по неосторожности. Выясняется, что полиция ничего не сделала, чтобы у нерадивой хозяйки забрали собаку.

По словам пресс-секретаря ГКП Шяуляйского округа Гайлуте Смагрюнене, стаффордширский терьер находится у хозяйки, "поскольку зачем его и куда везти".

Родители пострадавшей сказали, что Юстина Д. увезла своего питомца к родителям в Кедайняй.

Юстина Д. не хотела общаться с журналистами и обстоятельства происшествия не комментировала. После звонка она стала удалять из своего профиля фотографии своего питомца.

Если полиция докажет вину женщины, ей грозят общественные работы, штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до 1 года.