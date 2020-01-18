В Шяуляйском районе BMW насмерть сбил пешехода

По предварительным данным, автомобилем управлял мужчина, который ехал с женщиной. Водитель был трезвым.

Погиб мужчина, личность которого выясняется. На одежде пешехода не было светоотражателей. Голова погибшего серьезно пострадала в результате ДТП.