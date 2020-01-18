17 января вечером, в 20.05 ч., в шяуляйском районе, на магистральной дороге A12, у деревни Доманту, автомобиль BMW насмерть сбил человека, который шел по проезжей части.
© DELFI / Tomas Vinickas

По предварительным данным, автомобилем управлял мужчина, который ехал с женщиной. Водитель был трезвым.

Погиб мужчина, личность которого выясняется. На одежде пешехода не было светоотражателей. Голова погибшего серьезно пострадала в результате ДТП.

В Шяуляйском районе BMW насмерть сбил пешехода

17 января вечером, в 20.05 ч., в шяуляйском районе, на...

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