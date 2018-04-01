31 марта, в 19.10 ч., в 21-й комнате Шяуляйского ночлежного дома во время конфликта нетрезвый (1,25 промилле) мужчина, 1957 г.р., деревянной палкой избил мужчину 1974 г.р. Пострадавший от полученных стравм скончался на месте.
Vyras laiko žvakę cerkvėje per stačiatikių Kalėdas
© Reuters/Scanpix

Подозреваемый был задержан и взят под арест.

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