В Шяуляйском ночлежном доме был убит мужчина

31 марта, в 19.10 ч., в 21-й комнате Шяуляйского ночлежного дома во время конфликта нетрезвый (1,25 промилле) мужчина, 1957 г.р., деревянной палкой избил мужчину 1974 г.р. Пострадавший от полученных стравм скончался на месте.