В Шяуляйском и Расейняйском районах утонули двое мужчин

Полиция сообщает, что первое сообщение было получено 20 июля в 19.35. В Шяуляйском районе, деревне Бубяй, в пруду был найден человек 1966 года рождения.
20 июля, в 22.51, в Расейняйском районе, деревне Касбарайчяй, в пруду нашли утонувшего мужчину 1950 года рождения.
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