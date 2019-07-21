В Шяуляйском и Расейняйском районах утонули двое мужчин

Полиция сообщает, что первое сообщение было получено 20 июля в 19.35. В Шяуляйском районе, деревне Бубяй, в пруду был найден человек 1966 года рождения.

20 июля, в 22.51, в Расейняйском районе, деревне Касбарайчяй, в пруду нашли утонувшего мужчину 1950 года рождения.