В Шяуляйской больнице пьяный пациент избил врача, медсестру и охранника

Около 22.20 ч. в приемном отделении Шяуляйской больницы нетрезвый (1,67 промилле) мужчина (1980 г.р.) из хулиганских побуждений избил врача 1988 г.р., охранника 1952 г.р. и медсестру 1966 г.р.
Пострадавшие: врач с ушибами в области головы и лица, охранник с ушибом в области плеча и медсестра с ушибом в области спины проходят амбулаторное лечение.
Подозреваемого забрала полиция.
Ведется расследование.
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