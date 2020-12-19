aA
В пятницу в Шяуляйской больнице пьяный пациент избил врача, медсестру и охранника.
В Шяуляйской больнице пьяный пациент избил врача, медсестру и охранника
© Tomas Preikša

Около 22.20 ч. в приемном отделении Шяуляйской больницы нетрезвый (1,67 промилле) мужчина (1980 г.р.) из хулиганских побуждений избил врача 1988 г.р., охранника 1952 г.р. и медсестру 1966 г.р.

Пострадавшие: врач с ушибами в области головы и лица, охранник с ушибом в области плеча и медсестра с ушибом в области спины проходят амбулаторное лечение.

Подозреваемого забрала полиция.

Ведется расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

В Литву съезжаются эмигранты – массово едут к близким (69)

За неделю до Рождества в Литву стали съезжаться...

Актуально для приезжающих в Литву: в список пораженных стран внесли Англию и Уэльс (12)

18 декабря обновлен список пораженных стран, в нем...

В Литве диагностировано 3219 новых случаев коронавируса и 33 смерти (15)

В Литве за минувшие сутки диагностировано 3219 новых...

После спокойных выходных погода испортится

В субботу в первой половине дня небольшой дождь пройдет...

В Литве ограничено перемещение, жителей за попытку обмануть стражей порядка ждут большие штрафы (128)

В Литве ограничено перемещение жителей между...