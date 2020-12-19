В Шяуляйской больнице пьяный пациент избил врача, медсестру и охранника

Около 22.20 ч. в приемном отделении Шяуляйской больницы нетрезвый (1,67 промилле) мужчина (1980 г.р.) из хулиганских побуждений избил врача 1988 г.р., охранника 1952 г.р. и медсестру 1966 г.р.

Пострадавшие: врач с ушибами в области головы и лица, охранник с ушибом в области плеча и медсестра с ушибом в области спины проходят амбулаторное лечение.

Подозреваемого забрала полиция.

Ведется расследование.