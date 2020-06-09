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Департамент полиции информировал, что в Шяуляй звучали выстрелы, из проезжающего автомобиля стреляли по дверям торгового центра.
8 июня, в 21.40 ч., в Шяуляй, на ул. Тильжес, из автомобиля VW Passat человек из неустановленного оружия несколько раз выстрелил и попал в стеклянную дверь торгового центра.
Во время происшествия люди не пострадали. Обстоятельства происшествия выясняются.
Начато расследование.
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