Департамент полиции информирует, что 25 февраля в 16.13 ч. поступило сообщение о том, что в Шяуляй с балкона упала 6-летняя девочка.

На месте происшествия около дома обнаружили женщину 33 лет и ее 6-летнюю дочь. Обеих доставили в больницу (они были в сознании).

По предварительным данным, женщина после конфликта с супругом выбросила с балкона дочь, а потом прыгнула вниз сама.

Начальник Шяуляйской полиции Рамунас Сапарас сказал DELFI, что семья в поле зрения полиции ранее не попадала.

Кроме того, семья - не асоциальная. Ничего плохого о семье полиции не могли сказать и соседи. "Нормальная обычная семья, никогда никаких проблем не было, это подтвердила и Служба защиты прав детей", – сказал пресс-секретарь Шяуляйской полиции Артурас Шлявас.

По данным полиции, насилия во время конфликта не было. Конфликт был словесным. Нет никаких данных о возможной драке или пьянстве.

Мужчина не задержан, поскольку нет подозрений в том, что он виновен в несчастье. "Обстоятельства происшествия пока неясны. По предварительным данным, мужчина в несчастье не участвовал. Он рассказал, что находился в другой комнате, услышал приглушенный звук и, только войдя в комнату, где было открыто окно, увидел лежавших на улице жену и дочь", – сказал собеседник.

По словам Шляваса, женщина с дочерью упали не на асфальт. "Упали удачно, поскольку рядом была дорога", – сказал полицейский.

Травмы обеих пострадавших не представляют угрозы для жизни. Девочка получила ушиб головы, ее мать находится в хирургической реанимации. Врачи наблюдают за обеими.

Полиция ждет, когда можно будет опросить находящуюся в больнице женщину.