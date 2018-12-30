В Шяуляй женщина скончалась от переохлаждения

В Шяуляй в руки врачей попала женщина с симптомами переохлаждения. Врачи боролись за ее жизнь почти сутки, однако не смогли спасти ей жизнь.
28 декабря, в 06.59 ч. в Шяуляйскую больницу с симптомами переохлаждения с ул. Куртувену, 9, доставили женщину (1945 г.р.).
Полиция сообщает, что 29 декабря, в 05.40 ч. женщина скончалась в реанимации Шяуляйской республиканской больницы.
На теле женщины следов насилия не было.
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