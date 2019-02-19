"Подозревают поджог, машина была исправной", – сказала BNS представитель ГКП Шяуляйского округа Гайлуте Смагрюнене.
Предполагают, что в машине выбили боковое стекло, а потом подожгли ее. Рядом с машиной нашли 5-литровую канистру с остатками горючей жидкости.
Начато расследование по факту попытки уничтожения чужого имущества. Владелец указал, что нанесен ущерб на сумму 30 000 евро.
Внедорожник кандидата Grand Jeep Cherokee (2015 г.в.) стоял на ул. Стотес, во дворе многоквартирного дома. Около 8.30 ч. на место происшествия приехала полиция и пожарные-спасатели.
"На данный момент я могу лишь подтвердить, что мой автомобиль был поврежден. Я очень надеюсь, что эксперт установит причину возгорания, и надеюсь, что это не был преднамеренный поджог", – сказал Величка.
Величка - юрист. В 2013–2016 гг. он был вице-министром обороны Литвы, сейчас является заместителем главы администрации Шяуляйской мэрии.
Величка является кандидатом на пост мэра Шяуляй. Он - кандидат Партии труда.
На белорусско-польской границе загорелась фура
На белорусско-польской границе в погранично-таможенном...
В Шяуляй загорелся внедорожник кандидата в мэры (1)
В ночь на 19 февраля в Шяуляй обгорел внедорожник...
В Каунасе убегавшие от полиции подозреваемые выбросили из машины сумку с наркотиками (3)
18 февраля, в 12.25 ч., в Каунасе, на ул. Варню, требованию...
Около цыганского табора в Вильнюсе обнаружено тело мужчины (5)
19 февраля, в 7.50 ч., в Вильнюсе, на ул. Метало, у здания...
Таможенные криминалисты все чаще расследуют торговлю допингом (4)
Сотрудники Криминалистической службы литовской...
TOP новостей
Глава Центробанка: Литва переживает золотой век (40)
Глава Центробанка Литвы Витас Василяускас считает,...
У Ogmios miestas появится брат-близнец: в Вильнюсе построят огромный дисконтный центр (11)
Через несколько лет в Вильнюсе, у западной объездной...
В Литве увеличивается число миллионеров: пользу должны ощутить все (91)
В Литве у нескольких сот человек владеют имуществом на...
Новый поворот в истории Национального стадиона: правительство обсуждает отказ от финансирования (13)
Министры финансов и внутренних дел Литвы 19 февраля...
Подписаться за кандидата в президенты можно и по интернету, но нужно проявить терпение (2)
Жители Литвы массово пытаются подписаться за...