По предварительным данным, подозреваемый открыл дверь в квартиру и открыл огонь. Был ранен мужчина 1989 г.р.
У пострадавшего диагностированы поверхностные ранения в области головы, грудной клетки, шеи и голени, ему назначено амбулаторное лечение.
Задержан нетрезвый (0,72 промилле) подозреваемый (1975 г.р.). Начато расследование.
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