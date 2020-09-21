По предварительным данным, подозреваемый открыл дверь в квартиру и открыл огонь. Был ранен мужчина 1989 г.р.

У пострадавшего диагностированы поверхностные ранения в области головы, грудной клетки, шеи и голени, ему назначено амбулаторное лечение.

Задержан нетрезвый (0,72 промилле) подозреваемый (1975 г.р.). Начато расследование.