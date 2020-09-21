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Полиция информирует, что 20 сентября, в 21.50 ч., в Шяуляй, на ул. Тильжес, гремели выстрелы. Сообщалось о раненом человеке.
Asociatyvi nuotr.
© Mindaugas Ažušilis

По предварительным данным, подозреваемый открыл дверь в квартиру и открыл огонь. Был ранен мужчина 1989 г.р.

У пострадавшего диагностированы поверхностные ранения в области головы, грудной клетки, шеи и голени, ему назначено амбулаторное лечение.

Задержан нетрезвый (0,72 промилле) подозреваемый (1975 г.р.). Начато расследование.

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