В Шяуляй водитель сбежал с места происшествия, оставив пострадавшего пассажира

11 апреля, в 22.52 ч., на перекрестке ул. Прамонес и Металисту, произошло ДТП.

Автомобиль Opel Vectra выехал на перекресток со второстепенной дороги, не пропустив ехавший по главной дороге автомобиль Mercedes Benz SL55 AMG, которым управлял 18-летний молодой человек, и столкнулся с ним.

После столкновения с автомобилем он врезался в забор.

Управлявший Opel Vectra мужчина с места ДТП сбежал, оставив раненого нетрезвого 33-летнего пассажира.

Пострадавший был госпитализирован.