В Шяуляй водитель сбежал с места происшествия, оставив пострадавшего пассажира

11 апреля, в 22.52 ч., на перекрестке ул. Прамонес и Металисту, произошло ДТП.
Автомобиль Opel Vectra выехал на перекресток со второстепенной дороги, не пропустив ехавший по главной дороге автомобиль Mercedes Benz SL55 AMG, которым управлял 18-летний молодой человек, и столкнулся с ним.
После столкновения с автомобилем он врезался в забор.
Управлявший Opel Vectra мужчина с места ДТП сбежал, оставив раненого нетрезвого 33-летнего пассажира.
Пострадавший был госпитализирован.
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