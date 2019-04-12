В Шяуляй водитель сбежал с места происшествия, оставив пострадавшего пассажира

Литовская дорожная полиция информирует, что в Шяуляй водитель совершил ДТП и сбежал с места происшествия, оставив пострадавшего нетрезвого пассажира.
© DELFI / Ainis Gurevičius

11 апреля, в 22.52 ч., на перекрестке ул. Прамонес и Металисту, произошло ДТП.

Автомобиль Opel Vectra выехал на перекресток со второстепенной дороги, не пропустив ехавший по главной дороге автомобиль Mercedes Benz SL55 AMG, которым управлял 18-летний молодой человек, и столкнулся с ним.
После столкновения с автомобилем он врезался в забор.

Управлявший Opel Vectra мужчина с места ДТП сбежал, оставив раненого нетрезвого 33-летнего пассажира.

Пострадавший был госпитализирован.

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