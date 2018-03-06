В Шяуляй в результате родов на дому девушка оказалась в больнице, младенец скончался

4 марта рано утром, в 5.46 ч., в Шяуляйскую полицию сообщили, что в тот же день, в неустановленное время в Шяуляй, на ул. Витауто, молодая женщина (1995 г.р.) родила мертвого младенца мужского пола .