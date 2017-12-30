29 декабря, в 09.39 ч. ПУ Regitra сообщила в полицию о том, что в Шяуляйском филиале мужчина (1971 г.р.) хотел зарегистрировать автомобиль Audi A6 Avant (2000 г.в.).

Работники Regitrа заподозрили, что номер кузова автомобиля может быть перебит.

Автомобиль у мужчины забрали и доставили на охраняемую стоянку. Мужчину допросили.