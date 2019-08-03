Шяуляйская полиция сообщила, что 31 июля, около 17 ч., в Шяуляй, в приюте для животных на ул. Й.Басанавичюса, неизвестный человек связал руки и ноги ребенку 2007 г.р., связанный мальчик упал и разбил лицо.
Пострадавшему оказали помощь врачи Клиники матери и ребенка и назначили амбулаторное лечение.
В Шяуляй в приюте для животных нашли связанного ребенка
Шяуляйская полиция сообщила, что 31 июля, около 17 ч., в...
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