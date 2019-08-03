В Шяуляй в приюте для животных нашли связанного ребенка

Скопировать ссылку В Шяуляй в приюте для животных нашли связанного ребенка

Шяуляйская полиция сообщила, что 31 июля, около 17 ч., в Шяуляй, в приюте для животных на ул. Й.Басанавичюса, неизвестный человек связал руки и ноги ребенку 2007 г.р., связанный мальчик упал и разбил лицо.