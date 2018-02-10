Очевидцы ДТП в социальных сетях рассказали, что развалилась почти половина дома, однако о пострадавших никаких сведений нет.

По словам очевидцев, жить в таком доме опасно. Тягач после удара оказался в коридоре дома.

Представитель Шяуляйской полиции Гайла Смагрюнене сказала DELFI, что ДТП произошло в субботу рано утром, в 6.36 ч., когда хозяин дома спал. К счастью, спальня находится в другой стороне дома.

По предварительным данным, ни хозяин дома, ни водитель не пострадали.

Полиция выясняет, почему водитель 1979 г.р. не справился с управлением - возможно он заснул или у него были проблемы со здоровьем.