Как сообщила полиция Шяуляйского уезда, инцидент произошёл в 19:30 на ул. Витауто.

Незнакомец, подошедший сзади, одной рукой схватил родившуюся в 1982 году женщину за рот, другой рукой приставил к её шее клинок ножа, отчего она испытала страх и шок.

Подозреваемый (1995 г. р.) арестован.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии в настоящее время осуществляется истребителями ВВС Португалии, Испании и Франции.