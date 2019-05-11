В Шяуляй сотрудники полиции "обезоружили" троих молодых людей

Согласно сообщению Департамента полиции, в 16:40 были задержаны двое мужчин 1998 г.р. и один молодой человек 2001 г.р. У них был обнаружен и изъят незаконно имевшийся в наличии газовый пистолет Ekol & Voltran Major.

Задержанные помещены в арестантскую.