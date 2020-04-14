В Шяуляй скончался получивший травму во Франции водитель

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12 апреля, в 12.20 ч., в нейрохирургическом отделении Шяуляйской больницы скончался мужчина (1961 г.р.). Он находился в больнице с диагнозом травма головного мозга.
Травму он получил 19 января во Франции. Мужчина был водителем большегрузных машин. 21 января его оперировали во Франции, а 8 февраля перевезли в Шяуляй. Он находился в реанимации.
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