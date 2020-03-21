aA
В Шяуляй скончался подавившийся едой ребенок 2007 г.р.
В Шяуляйскую клинику матери и ребенка был доставлен ребенок. Он был без сознания. Об этом в 12 ч. сообщил Шяуляйский комиссариат.
Врачам не удалось спасти ребенка, который подавился едой дома, в 12.35 ч. он скончался.
TOP новостей
Врач Морозовас: установленные случаи коронавируса надо помножить на десять (47)
После информации о коллеге, заболевшем коронавирусом, с...
В Литве зафиксирована первая смерть от коронавируса (84)
Минздрав Литвы сообщает, что в стране зафиксирована...
Новая информация о скончавшейся в Литве пациентке: могла заразиться в больнице ведется расследование (1)
В пятницу в Укмергской больнице от коронавируса...
В Литве есть запас реагентов на несколько дней, завоз будет на следующей неделе
В Литве есть 1300 реагентов для проведения анализов на...
В пятницу в Литве выявили 20 случаев коронавируса один случай диагностирован после смерти пациента (5)
Минздрав Литвы сообщает, что ночью в Литве выявили 6...