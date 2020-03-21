aA
В Шяуляй скончался подавившийся едой ребенок 2007 г.р.
Reanimacija
Reanimacija
© DELFI (I.Urbonaitės nuotr.)

В Шяуляйскую клинику матери и ребенка был доставлен ребенок. Он был без сознания. Об этом в 12 ч. сообщил Шяуляйский комиссариат.

Врачам не удалось спасти ребенка, который подавился едой дома, в 12.35 ч. он скончался.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Врач Морозовас: установленные случаи коронавируса надо помножить на десять (47)

После информации о коллеге, заболевшем коронавирусом, с...

В Литве зафиксирована первая смерть от коронавируса (84)

Минздрав Литвы сообщает, что в стране зафиксирована...

Новая информация о скончавшейся в Литве пациентке: могла заразиться в больнице  ведется расследование (1)

В пятницу в Укмергской больнице от коронавируса...

В Литве есть запас реагентов на несколько дней, завоз будет на следующей неделе

В Литве есть 1300 реагентов для проведения анализов на...

В пятницу в Литве выявили 20 случаев коронавируса  один случай диагностирован после смерти пациента (5)

Минздрав Литвы сообщает, что ночью в Литве выявили 6...

|Maža didelių žinių kaina