В Шяуляйскую клинику матери и ребенка был доставлен ребенок. Он был без сознания. Об этом в 12 ч. сообщил Шяуляйский комиссариат.

Врачам не удалось спасти ребенка, который подавился едой дома, в 12.35 ч. он скончался.