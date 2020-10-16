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Полиция разыскивает 14-летнего Гедиминаса Климаса, который 12 октября самовольно ушел из школы Драсучай в Шяуляйском районе и не вернулся.
Gediminas Klimas
Gediminas Klimas
© Šiaulių aps. VPK

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы короткие, светлые, глаза синие. На мальчике была черная куртка, черные спортивные брюки, синие спортивные ботинки.

Чаще всего Климас с друзьями бывает в Шяуляй.

Всех, кто располагает ценной информацией о его местонахождении, просьба звонить следователю Сандре Яке по номеру (8 657) 71264.

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