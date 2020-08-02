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В субботу в Шяуляй обнаружили тела двух скончавшихся дома пожилых женщин.
В Шяуляй обнаружили тела двух скончавшихся дома женщин
© AFP / Scanpix

Полиция сообщает, что в 9.57 ч. на ул. Яжеро, в квартире в кресле обнаружили тело женщины 1942 г.р.

В 11.50 ч. на ул. Гягужю в кровати в спальной комнате обнаружили тело женщины 1939 г.р.

В обоих случаях внешних следов насилия на телах женщин не было.

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