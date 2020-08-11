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В понедельник в Шяуляй обнаружено тело мужчины со следами насилия.
В Шяуляй обнаружено тело мужчины
© Shutterstock nuotr.

Полиция информировала, что около 10 ч. в Шяуляй, в доме на ул. Лидос, было обнаружено тело мужчины (1944 г.р.) со следами насилия.

Начато расследование.

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