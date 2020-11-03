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Департамент полиции информировал, что в Шяуляй было совершено убийство.
В Шяуляй обнаружено тело мужчины, задержан подозреваемый в убийстве
© DELFI / Karolina Pansevič

2 ноября, в 8.52 ч. в Шяуляй, на проспекте Драугистес, в квартире было обнаружено тело мужчины (1966 г.р.) со следами побоев.

Задержан подозреваемый (1974 г.р.).

Начато расследование.

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