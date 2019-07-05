В пятницу ночью нетрезвый мужчина оказал сопротивление сотрудникам полиции и избил их.
© DELFI / Domantas Pipas

Как сообщает местная полиция, на улице Витаутаса мужчина 1996 г.р. (установлена степень опьянения 1,84 промилле) сопротивлялся и во время задержания кулаком ударил сотрудника полиции 1998 г.р. в лицо.

У пострадавшего сотрудника полиции сломана носовая кость, он проходит лечение на дому.

После того, как нарушитель общественного порядка был доставлен в комиссариат, он плюнул сотруднику полиции 1978 г.р. в лицо и несколько раз ударил его кулаком по голове.

Полицейский с травмой головы и сотрясением мозга проходит лечение в больнице.

Подозреваемый помещен в арестантскую.

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