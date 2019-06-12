В Шяуляй нетрезвый белорус крушил общежитие и ранил ножом украинца

Утром во вторник в Шяуляй нетрезвый гражданин Беларуси бил в общежитии на ул.Вишинскё окна, повредил другое имущество и ранил ножом украинца (1969 г.р.), сообщает полиция в Шяуляй.
Пострадавший с колотой раной подбородка лечится амбулаторно.
Подозреваемый из-за расстройства здоровья помещен в психиатрическую клинику Шяуляйской больницы.
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