Утром во вторник в Шяуляй нетрезвый гражданин Беларуси бил в общежитии на ул.Вишинскё окна, повредил другое имущество и ранил ножом украинца (1969 г.р.), сообщает полиция в Шяуляй.
© DELFI / Audrius Solominas

Пострадавший с колотой раной подбородка лечится амбулаторно.

Подозреваемый из-за расстройства здоровья помещен в психиатрическую клинику Шяуляйской больницы.

Статьи по теме:

В Подмосковье зарезали бывшего бойца спецназа ГРУ, который вступился за прохожего (5)

В ночь на 2 июня во время драки в подмосковной деревне...

В квартире в Вильнюсе обнаружено тело мужчины (2)

1 июня, в 22.40 ч., в Вильнюсе, в квартире на ул. Р.Янкауско...

В Плунге две недели тело человека пролежало в диване (8)

В Плунге – история как из фильма ужасов. Подозревают,...

Мужчина с ножом напал в Японии на группу школьниц

В японском городе Кавасаки под Токио во вторник, 28 мая,...

ЧП и криминал

Медики рассказали о ребенке в состоянии комы: последствия могут быть роковыми

Несколько дней назад врачи боролись за жизнь...

В Шяуляй нетрезвый белорус крушил общежитие и ранил ножом украинца

Утром во вторник в Шяуляй нетрезвый гражданин...

В Норвегии погиб упавший со скалы в реку гражданин Литвы

В понедельник в норвежских горах погиб упавший со скалы...

Полет Audi в Вильнюсе: автомобиль снес женщину, столб и знаки (8)

11 июня, в 10.30 ч., в Вильнюсе, на ул. Фабийонишкю, произошло...

В вильнюсскую больницу доставлен ребенок с симптомами наркотического отравления (1)

10 июня в Сантаришкскую детскую больницу был доставлен...

TOP новостей

Науседа: большое неравенство представляет угрозу социальному миру в Литве (31)

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа в среду...

Пранцкетис знает, что в Cейме Литвы не хватит голосов для его отставки (5)

Председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис...

Американский аналитик: я бы предпочёл, чтобы Путин был изолирован Специально для DELFI (292)

Избранному президенту Литвы не стоит следовать...

Разгар сезонных работ: сколько можно заработать за лето?

Использование прогрессивных технологий и новейшего...

В Литве начинает работу миссия МВФ (5)

В среду к работе в Литве приступает миссия...