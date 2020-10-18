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В субботу в Шяуляй было обнаружено тело мужчины, сообщает Департамент полиции.
В Шяуляй, на проезжей части, найдено тело мужчины
© Kauno rajono savivaldybė

17 октября, около 19.40, в Шяуляй, на ул. Вильняус, на проезжей части было обнаружено тело мужчины (1987 г.р.) с ножевым ранением.

Разыскивают подозреваемого. По факту убийства начато досудебное расследование.

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