В Шяуляй, на проезжей части, найдено тело мужчины

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В субботу в Шяуляй было обнаружено тело мужчины, сообщает Департамент полиции.
17 октября, около 19.40, в Шяуляй, на ул. Вильняус, на проезжей части было обнаружено тело мужчины (1987 г.р.) с ножевым ранением.
Разыскивают подозреваемого. По факту убийства начато досудебное расследование.
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