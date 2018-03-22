Пострадавшую увезли в больницу.
По данным шяуляйской полиции, несчастье произошло, когда сотрудница полиции (1990 г.р.) работала на месте столкновения двух BMW (техническое ДТП) - измеряла расстояние. Ее сбил автомобиль Opel Zafira (автомобиль подъехал сзади), которым управлял 64-летний мужчина. Сотрудница полиции потеряла сознание. В больнице она пришла в себя. Во время первичного осмотра переломы не были установлены. На месте ДТП работали 5 экипажей полиции.
Водитель Opel был трезвым. На месте ДТП экипажи полиции стояли со включенными мигалками, видимость была отличной. Предполагают, что водитель засмотрелся на место ДТП и не заметил стража порядка.
Кстати, 22 марта в Шяуляй произошло еще одно ДТП с участием BMW. Около 10.30 ч. на ул. Прамонес 34-летняя женщина за рулем BMW X3, поворачивая налево не пропустила BMW X4, которым управлял 67-летний мужчина. В этом ДТП люди также не пострадали.
В Шяуляй на месте ДТП пострадала сотрудница полиции (2)
22 марта, в 14.55 ч., во время работы на месте ДТП в Шяуляй...
В Литву на тягаче с российскими номерами: 14 замерзших шриланкийцев выносили на руках (14)
На Лаворишкском КПП пограничники задержали 14...
Гражданин Беларуси пытался дать пограничникам взятку в размере 500 евро
Гражданин Беларуси , который пытался провезти...
В Каунасе группа подростков избила девочку (1)
В Каунасе группа подростков (человек 15)избила девочку.
TOP новостей
Президент: Литва обдумывает высылку из страны российских шпионов под дипприкрытием (100)
Президент Литвы Даля Грибаускайте в четверг заявила,...
Исследование: около 69% жителей Литвы считают себя счастливыми (67)
Центр обучения человека с 2008 года ежегодно проводит...
Как вильнюсская школа просила проживающих в Литве россиян "придержать" детей (35)
Как быть, если тебя просят не приводить завтра ребенка в...
Погода на Пасху: ждет неутешительный прогноз
Несмотря на то, что в Литву в эти дни снова вернулась...
В Украине по делу о теракте задержана Надежда Савченко (57)
Верховная Рада Украины приняла решение о снятии...