

Пострадавшую увезли в больницу.

По данным шяуляйской полиции, несчастье произошло, когда сотрудница полиции (1990 г.р.) работала на месте столкновения двух BMW (техническое ДТП) - измеряла расстояние. Ее сбил автомобиль Opel Zafira (автомобиль подъехал сзади), которым управлял 64-летний мужчина. Сотрудница полиции потеряла сознание. В больнице она пришла в себя. Во время первичного осмотра переломы не были установлены. На месте ДТП работали 5 экипажей полиции.

Водитель Opel был трезвым. На месте ДТП экипажи полиции стояли со включенными мигалками, видимость была отличной. Предполагают, что водитель засмотрелся на место ДТП и не заметил стража порядка.

Кстати, 22 марта в Шяуляй произошло еще одно ДТП с участием BMW. Около 10.30 ч. на ул. Прамонес 34-летняя женщина за рулем BMW X3, поворачивая налево не пропустила BMW X4, которым управлял 67-летний мужчина. В этом ДТП люди также не пострадали.