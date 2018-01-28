В Шяуляй, на ул. A.Мицкявичяус, 27 января утром, около 8 ч., на девушку (1992 г.р.) прямо на улице напал молодой человек и пытался ее изнасиловать.
Девушке удалось убежать, поэтому подозреваемому не удалось совершить преступление.
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