В Шяуляй кассир Maxima потеряла 1000 евро: отдала столько, сколько должна была взять

10 июля сотрудники полиции получили сообщение о том, что в 09.47 в магазине Maxima на улице Тилжес в Шяуляй кассир на месте терминала Perlo вместо операции списания выполнил операцию по внесению наличных денег.
По предварительным данным, кассир выплатила покупательнице дополнительно 500 евро.
Менеджеры супермаркета указали, что ущерб имуществу составил 1000 евро. Ведь клиент, который должен был заплатить такую сумму, не только не заплатил, но и получил ее дополнительно.
Сотрудники полиции выясняют, произошла ли непреднамеренная ошибка или преднамеренная кража.
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