В Шяуляй, на ул. Металисту, 15 августа, около 01 ч., на охраняемой автомобильной стоянке, в тягаче Mercedes, во время пьянки нетрезвый (1,35 промилле) гражданин Беларуси (1982 г.р.) ножом раним своего нетрезвого (0,7 промилле) соотечественника (1974 г.р.).

Пострадавший находится в больнице. Он получил ножевое ранение в области бедра.

Второй участник конфликта задержан.

Ведется расследование.