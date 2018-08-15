В Шяуляй, на ул. Металисту, 15 августа, около 01 ч., на охраняемой автомобильной стоянке, в тягаче Mercedes, во время пьянки нетрезвый (1,35 промилле) гражданин Беларуси (1982 г.р.) ножом раним своего нетрезвого (0,7 промилле) соотечественника (1974 г.р.).
Пострадавший находится в больнице. Он получил ножевое ранение в области бедра.
Второй участник конфликта задержан.
Ведется расследование.
Мариямпольский суд разрешил на три месяца взять под стражу подозреваемого в убийстве
Мариямпольский суд 13 августа разрешил на три месяца...
В Шяуляй гражданин Беларуси ножом ранил своего соотечественника (1)
Полиция информировала о том, что в Шяуляй произошел...
В Вильнюсе произошло ДТП, пострадали 3 человека (3)
15 августа в Вильнюсе произошло ДТП : столкнулись BMW и...
В Мажейкяйском районе мужчина избивал жену на глазах у детей (2)
Литовская полиция информировала о том, что в...
Пьяный водитель разбил "антикварный" автомобиль (4)
13 августа, в 14.42 ч., в Рокишкском районе, на дороге...
TOP новостей
Полиция Литвы оказалась в заложниках у страховщиков: страховка Kasko уже не по карману (25)
Цены на страховку в Литве увеличились в несколько раз,...
Русофония "Кино". Как Виктор Цой собрал разных людей в одной машине Литва - Латвия (11)
Могут ли собраться вместе более разные люди? Валериюс...
Отпуск в Польше: действительно ли там все дешевле? (41)
О польском взморье написано уже так много, что с трудом...
Профсоюзы Литвы поддерживают идею запрета на работу магазинов в выходные дни (9)
Профсоюзы Литвы положительно оценили предложение...
В Крекенаве Успение Богородицы важнее Нового года (1)
Крекенава - городок с населением меньше 2000 жителей, 15...