Полиция информировала о том, что в Шяуляй произошел кровавый конфликт. Гражданин Беларуси ножом ранил своего собутыльника.
Peilis
© DELFI / Audrius Solominas

В Шяуляй, на ул. Металисту, 15 августа, около 01 ч., на охраняемой автомобильной стоянке, в тягаче Mercedes, во время пьянки нетрезвый (1,35 промилле) гражданин Беларуси (1982 г.р.) ножом раним своего нетрезвого (0,7 промилле) соотечественника (1974 г.р.).

Пострадавший находится в больнице. Он получил ножевое ранение в области бедра.

Второй участник конфликта задержан.

Ведется расследование.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

Мариямпольский суд разрешил на три месяца взять под стражу подозреваемого в убийстве

Мариямпольский суд 13 августа разрешил на три месяца...

В Шяуляй гражданин Беларуси ножом ранил своего соотечественника (1)

Полиция информировала о том, что в Шяуляй произошел...

В Вильнюсе произошло ДТП, пострадали 3 человека (3)

15 августа в Вильнюсе произошло ДТП : столкнулись BMW и...

В Мажейкяйском районе мужчина избивал жену на глазах у детей (2)

Литовская полиция информировала о том, что в...

Пьяный водитель разбил "антикварный" автомобиль (4)

13 августа, в 14.42 ч., в Рокишкском районе, на дороге...

TOP новостей

Šalies keliuose – dešimtys naujų policijos automobilių Opel Insignia Naujieji Audi A6 dar turi Kasko draudimą

Полиция Литвы оказалась в заложниках у страховщиков: страховка Kasko уже не по карману (25)

Цены на страховку в Литве увеличились в несколько раз,...

Место гибели Виктора Цоя Место гибели Виктора Цоя Место гибели Виктора Цоя Место гибели Виктора Цоя

Русофония "Кино". Как Виктор Цой собрал разных людей в одной машине Литва - Латвия (11)

Могут ли собраться вместе более разные люди? Валериюс...

Sopotas, Lenkija

Отпуск в Польше: действительно ли там все дешевле? (41)

О польском взморье написано уже так много, что с трудом...

Профсоюзы Литвы поддерживают идею запрета на работу магазинов в выходные дни (9)

Профсоюзы Литвы положительно оценили предложение...

В Крекенаве Успение Богородицы важнее Нового года (1)

Крекенава - городок с населением меньше 2000 жителей, 15...