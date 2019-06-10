Полиция сообщает, что 9 июня, в 9.45 ч. в Швенченском районе, у деревни Павовере, съехал с дороги и врезался в дерево военный автомобиль Mercedes Benz GD, которым в служебное время управлял трезвый литовский военный (1999 г.р.).

В ДТП пострадал водитель и еще двое ехавших с ним военных (1996 и 1997 г.р.), всем им назначено амбулаторное лечение.