Департамент пожарной безопасности и спасения указал, что одного пострадавшего спасатели достали из машины и передали врачам, второй человек был мертв.
Вскоре полиция уточнила, что скончался и второй находившийся в автомобиле мужчина.
По словам полицейских, из Audi шел дым, однако машина не загорелась.
Выясняются обстоятельства происшествия. В то время на дороге работали сотрудники Службы охраны госграницы (СОГГ), они в бинокль наблюдали за дорогой. Пограничники заметили, что в 0,5-1 км от них остановился, развернулся и на большой скорости умчался автомобиль. Предполагают, что экипаж Audi заметил пограничников.
Пограничники поехали за этим автомобилем, однако расстояние между ними было слишком большое - остановить беглецов пограничники не могли. Это не было преследованием - пограничники только последовали за подозрительным автомобилем. Когда они его настигли, Audi уже находился в кювете.
Полицейские обнаружили в автомобиле несколько ящиков контрабандных сигарет. Автомобиль Audi был с литовскими регистрационными номерами, однако оба погибших - не граждане Литвы. По неофициальным данным, оба они - граждане Беларуси.
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