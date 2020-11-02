В Швенченском районе собака покусала женщину и ребенка

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Департамент полиции информировал, что в Швенченском районе собака покусала женщину и малолетнюю девочку.
1 ноября, в 12.20 ч., в Пабраде, Швенченский район, бездомная собака напала на женщину (1986 г.р.) и малолетнюю девочку (2016 г.р.).
Пострадавшей женщине назначено амбулаторное лечение (рана на руке), девочка была доставлена в Вильнюсскую больницу (собака укусила ее за лицо).
Обстоятельства происшествия выясняются.
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