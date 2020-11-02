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Департамент полиции информировал, что в Швенченском районе собака покусала женщину и малолетнюю девочку.
В Швенченском районе собака покусала женщину и ребенка
© Corbis

1 ноября, в 12.20 ч., в Пабраде, Швенченский район, бездомная собака напала на женщину (1986 г.р.) и малолетнюю девочку (2016 г.р.).

Пострадавшей женщине назначено амбулаторное лечение (рана на руке), девочка была доставлена в Вильнюсскую больницу (собака укусила ее за лицо).

Обстоятельства происшествия выясняются.

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