В Швенченском районе обнаружили тело мужчины

28 мая, в 5.37 ч., в Швенченском районе, в деревне Паилгис, у железной дороги, в 500 м от остановки Pailgis, обнаружили тело мужчины. Предполагают, что несчастный попал под поезд.