28 мая, в 5.37 ч., в Швенченском районе, в деревне Паилгис, у железной дороги, в 500 м от остановки Pailgis, обнаружили тело мужчины. Предполагают, что несчастный попал под поезд.
Погиб мужчина 1980 г.р.
В Швенченском районе обнаружили тело мужчины (1)
28 мая, в 5.37 ч., в Швенченском районе, в деревне Паилгис, у...
Рэкетиры привязали мужчину к дереву, били и требовали денег (2)
Криминалисты ГКП Клайпедского округа и прокуроры...
В Таурагском районе несовершеннолетний пытался изнасиловать свою сверстницу
26 мая, рано утром, в 4.30 ч. в Таурагском районе, нетрезвый...
Каунасская полиция обнаружила тело подозреваемого в убийстве мужчины
Каунасская полиция 24 мая обнаружила тело...
В Клайпеде произошел кровавый конфликт между женщинами (6)
После конфликта между нетрезвыми женщинами одна из них...
TOP новостей
Тенденции на рынке труда в Литве: украинцев переманивает Германия (56)
Особенно серьезны проблемы в связи с нехваткой рабочих...
Андерс Ослунд: это типичная страна, которая начинает большие войны Специально для DELFI (87)
В Москве шведского экономиста, дипломата и старшего...
Квартира, как инвестиция: в худшем случае можно остаться без дома (1)
"Это отличная инвестиция!" – такие и им подобные...
В Литве меняется порядок подсчета пособия по безработице
С 1 июля максимальное пособие по безработице составит...
В ЕС начинается дележ постов: семь сильных и слабых качеств Грибаускайте (81)
Лидеры Евросоюза (ЕС) во вторник начинают переговоры о...