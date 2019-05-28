28 мая, в 5.37 ч., в Швенченском районе, в деревне Паилгис, у железной дороги, в 500 м от остановки Pailgis, обнаружили тело мужчины. Предполагают, что несчастный попал под поезд.
© DELFI / Tadas Markevičius

Погиб мужчина 1980 г.р.

ЧП и криминал

В Швенченском районе обнаружили тело мужчины (1)

28 мая, в 5.37 ч., в Швенченском районе, в деревне Паилгис, у...

Рэкетиры привязали мужчину к дереву, били и требовали денег (2)

Криминалисты ГКП Клайпедского округа и прокуроры...

В Таурагском районе несовершеннолетний пытался изнасиловать свою сверстницу

26 мая, рано утром, в 4.30 ч. в Таурагском районе, нетрезвый...

Каунасская полиция обнаружила тело подозреваемого в убийстве мужчины

Каунасская полиция 24 мая обнаружила тело...

В Клайпеде произошел кровавый конфликт между женщинами (6)

После конфликта между нетрезвыми женщинами одна из них...

TOP новостей

Тенденции на рынке труда в Литве: украинцев переманивает Германия (56)

Особенно серьезны проблемы в связи с нехваткой рабочих...

Андерс Ослунд: это типичная страна, которая начинает большие войны Специально для DELFI (87)

В Москве шведского экономиста, дипломата и старшего...

Квартира, как инвестиция: в худшем случае можно остаться без дома (1)

"Это отличная инвестиция!" – такие и им подобные...

В Литве меняется порядок подсчета пособия по безработице

С 1 июля максимальное пособие по безработице составит...

В ЕС начинается дележ постов: семь сильных и слабых качеств Грибаускайте (81)

Лидеры Евросоюза (ЕС) во вторник начинают переговоры о...