В Ширвинтском районе в поле погибла управлявшая трактором женщина

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24 июня, в 14.39 ч., в полицию сообщили о трагическом ДТП в Ширвинтском районе, в деревне Микалаюнай.
По данным Департамента полиции, небольшой трактор, которым управляла женщина (1963 г.р.), съехал в мелиоративную канаву и перевернулся. Трактор прижал женщину, она скончалась.
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