В Ширвинтском районе обнаружено тело мужчины

22 октября, в 9 ч., в Ширвинтском районе, в деревне Люлишкяй, в кустах было обнаружено тело мужчины (1973 г.р.), Предполагают, что 21 октября в 19 ч., на этом месте его сбил автомобиль Volvo V60.

По предварительным данным, водителя (1969 г.р.) допросили. Начато расследование.