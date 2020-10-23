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В Ширвинтском районе обнаружено тело мужчины, подозревают, что его сбил автомобиль.
В Ширвинтском районе обнаружено тело мужчины
© Kauno rajono savivaldybė

22 октября, в 9 ч., в Ширвинтском районе, в деревне Люлишкяй, в кустах было обнаружено тело мужчины (1973 г.р.), Предполагают, что 21 октября в 19 ч., на этом месте его сбил автомобиль Volvo V60.

По предварительным данным, водителя (1969 г.р.) допросили. Начато расследование.

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