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Полиция Шиляльского района расследует это преступление - подозревается, что мужчина был убит.
Полицейское управление сообщает, что 25 января около 12:15 в доме поселка Кведарна, Шиляльский район, было найдено тело мужчины (1960 года рождения).
Полиция подозревает, что он был убит. Подозреваемый (1986 г.р.) был задержан.
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