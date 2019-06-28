В Шилутском районе загорелся торфяник, на месте работают многочисленные наряды пожарных

В Шилутском районе 28 июня загорелся торфяник, на месте работают многочисленные наряды пожарных.
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Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Лаура Валаускене сказала BNS, что сообщение о пожаре в деревне Шишгиряй поступило в 13.13 ч.

На место происшествия выехало 10 автоцистерн.

Кроме того, туда направили и другую необходимую технику. Работа очень сложная, поскольку дует сильный ветер (дым несет в сторону Шилуте), а ближайший водоем находится в километре от этого места.

Пожарные пытаются спасти технику, которая стоит на торфянике. Будут обращаться за помощью к армии, попросят специальный вертолет.

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