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Департамент полиции информировал, что в Шилутском районе произошло трагическое несчастье, по предварительным данным, обнаружено тело мужчины.
Bulius
Bulius
© Shutterstock nuotr.

5 октября, в 13 ч., в Шилутском районе, в деревне Штурмай, в поле было обнаружено тело мужчины (1962 г.р.) с многочисленными следами повреждений.

По предварительным данным, мужчину убил бык.

Начато расследование.

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