Несчастье произошло 27 февраля, в 8.18 ч., на затопленном участке дороги Шилуте–Русне, в километре перед мостом через Неман.

Провалилась задняя часть грузовика Iveco, люди не пострадали.

Автомобиль пытались вытащить с помощью вспомогательной лебедки, но вытащить его не удалось.

На месте происшествия остался владелец транспортного средства.