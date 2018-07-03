В Шилуте обнаружено тело пропавшей женщины

2 июля, около 10.30 ч., в Шилуте, у ул. Нямуно, в лесочке Барздунай, было найдено забросанное ветками тело женщины (1929 г.р.) со следами удушения на шее.

С 29 июня ее искали как пропавшую без вести.

В КПЗ закрыли подозреваемого (1948 г.р.).