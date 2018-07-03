В Шилуте обнаружено тело пропавшей женщины

Департамент полиции информировал, что в Шилуте, в лесочке Барздунай было обнаружено тело женщины. Выяснилось, что это тело женщины, которую искали как пропавшую без вести.
2 июля, около 10.30 ч., в Шилуте, у ул. Нямуно, в лесочке Барздунай, было найдено забросанное ветками тело женщины (1929 г.р.) со следами удушения на шее.
С 29 июня ее искали как пропавшую без вести.
В КПЗ закрыли подозреваемого (1948 г.р.).
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