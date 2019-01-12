По данным Департамента полиции, несчастный случай произошёл в 20:50 в Шилутском садовом товариществе "Весна".

По словам сотрудников полиции, в летней кухне произошёл взрыв, после которого здание полностью разрушилось. Люди не пострадали.

Представители Департамента противопожарной безопасности и спасения сообщили, что взрыв мог произойти из-за утечки газа.