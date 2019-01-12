По данным Департамента полиции, несчастный случай произошёл в 20:50 в Шилутском садовом товариществе "Весна".
По словам сотрудников полиции, в летней кухне произошёл взрыв, после которого здание полностью разрушилось. Люди не пострадали.
Представители Департамента противопожарной безопасности и спасения сообщили, что взрыв мог произойти из-за утечки газа.
В Шилуте из-за взрыва в результате утечки газа рухнул дом (6)
В пятницу вечером в Шилуте после того, как из-за утечки...
Ночь в заснеженном Вильнюсе: управлявшему CityBee "иностранцу" пришлось объяснять, что здесь не Англия (7)
В субботу ночью традиционный рейд Дорожной полиции...
Рядом с деревней Сакучай в ДТП погибла молодая женщина (5)
В Шилутском районе водитель Peugeot 207 не справилась с...
Вильнюсец сам сделал гранату, а потом вызвал полицию (5)
10 января, в 16.43 ч., ГКП Вильнюсского округа получил...
TOP новостей
Витаутас Ландсбергис: задача Литвы – усилить свою стойкость на земле (18)
Перед лицом геополитических, культурных,...
Памятные костры загорелись на площади Независимости (10)
В субботу вечером во многих местах в Литве загорелись...
У Вильнюсской телебашни зажгли Памятные костры (155)
В субботу вечером у Вильнюсской телебашни были зажжены...
Девятое марта объявлено Днём имени Литвы (8)
По решению Сейма Литвы , 9-го марта будет отмечаться...
В традиционном забеге "Дорогой жизни и смерти" участвовали и дипломаты
В Вильнюсе по случаю 28-ой годовщины событий 13-го...