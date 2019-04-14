В Шилальском районе загорелся автомобиль, пострадал человек

В ночь с субботы на воскресенье в 01:07 В Едином центре помощи по телефону скорой помощи 112 было получено сообщение о том, что в Шилальском районе, в д. Сауслаукис горит автомобиль, есть обгоревший человек.