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15 апреля в Шилальском районе обнаружили тело малолетней девочки (2008 г.р).
В Шилальском районе обнаружили тело малолетней девочки
© DELFI / Karolina Pansevič

По данным полиции Таурагского округа, девочка скончалась около 18 ч. в деревне Дебляй.

Представитель полиции Грета Кесминайте сказала, что о смерти ребенка сообщили врачи скорой помощи, которые приехали в дом.

Причина смерти выясняется.

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